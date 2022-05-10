OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika
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OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor

10.05.2022 12:33
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor

Aydın'da faaliyet gösteren ve dünyanın pek çok ülkesine ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Aydın'da faaliyet gösteren ve dünyanın pek çok ülkesine ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

OKT Trailer bünyesinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu tarafından 'Sıfıra değer katmak için farkındayız, güvenle sevgi noktasındayız' mottosu ile deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD Aydın İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri de katıldı. Muhtemel bir depremden sonra gerçekleştirilen yaralı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatında heyecanlı anlar yaşandı. Hazırlanan senaryoya göre eksiksiz olarak uygulanan tatbikata destek veren OKT Trailer personeli ekiplerden tam not alırken, ekipler de firma yetkililerini, insan hayatına verdikleri değerden dolayı tebrik etti.

"Etkinliklerimiz hafta boyunca sürecek"

Tatbikat sonrasında değerlendirmelerde bulunan OKT Trailer Yasal Hizmetler Müdürü Burcu Altın, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Şenliği'ne yine tatbikat ile start verdik. Normalde 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerimizi bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla 9-14 Mayıs aralığında gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 320 çalışanımızın tam katılımıyla tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Tatbikatımızda muhtemel bir deprem senaryosu ile ilk önce tahliyemizi gerçekleştirdik. Daha sonra toplanma bölgemizde yapılan sayımla eksik olan kişileri yani kazazedelerimizi tespit ettik. Kazazedelerimizin bir tanesi kapalı alandan kurtarıldı, bir tanesi uzuv kopması, bir tanesi de çıkan yangında kolu yanarak yaralandı. Kazazedelerimiz ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Başarılı bir tatbikat oldu ve tüm personelimiz de ilgiyle izledi" diye konuşarak hafta boyunca çeşitli zamanlarda eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, personellerin iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere günlük hayatta başlarına gelebilecek doğal afetlere karşı da bilinçlenmesini sağlamak amacıyla sürekli eğitim programları düzenlediklerini kaydederek tatbikata katılım gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. - AYDIN

OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor

YORUMLAR
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Togo Cumhuriyeti, Tatbikat, İhracat, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika


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