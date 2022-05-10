OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
Üye Girişi

OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

10.05.2022 21:05

OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadıAYDIN Aydın'da faaliyet gösteren ve dünyanın pek çok ülkesine ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

AYDIN Aydın'da faaliyet gösteren ve dünyanın pek çok ülkesine ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

OKT Trailer bünyesinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından 'Sıfıra değer katmak için farkındayız, güvenle sevgi noktasındayız' mottosu ile deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD Aydın İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri de katıldı. Muhtemel bir depremden sonra gerçekleştirilen yaralı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatında heyecanlı anlar yaşandı. Hazırlanan senaryoya göre eksiksiz olarak uygulanan tatbikata destek veren OKT Trailer personeli ekiplerden tam not alırken, ekipler de firma yetkililerini, insan hayatına verdikleri değerden dolayı tebrik etti.

"Etkinliklerimiz hafta boyunca sürecek"

Tatbikat sonrasında değerlendirmelerde bulunan OKT Trailer Yasal Hizmetler Müdürü Burcu Altın, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Şenliği'ne yine tatbikat ile start verdik. Normalde 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerimizi bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla 9-14 Mayıs aralığında gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 320 çalışanımızın tam katılımıyla tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Tatbikatımızda muhtemel bir deprem senaryosu ile ilk önce tahliyemizi gerçekleştirdik. Daha sonra toplanma bölgemizde yapılan sayımla eksik olan kişileri yani kazazedelerimizi tespit ettik. Kazazedelerimizin bir tanesi kapalı alandan kurtarıldı, bir tanesi uzuv kopması, bir tanesi de çıkan yangında kolu yanarak yaralandı. Kazazedelerimiz ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Başarılı bir tatbikat oldu ve tüm personelimiz de ilgiyle izledi" diye konuşarak hafta boyunca çeşitli zamanlarda eğitimlerin devam edeceğini belirtti. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, personellerin iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere günlük hayatta başlarına gelebilecek doğal afetlere karşı da bilinçlenmesini sağlamak amacıyla sürekli eğitim programları düzenlediklerini kaydederek tatbikata katılım gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

YORUMLAR
500
OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor OKT Trailer çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor Türk lirasıyla ihracat 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 arttı Türk lirasıyla ihracat 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 arttı

Togo Cumhuriyeti, Tatbikat, İhracat, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 21:14:11. #1.13#
SON DAKİKA: OKT Trailer firmasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement