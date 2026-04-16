Okul Güvenliği İçin Toplantı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, okul güvenliği konusunun ele alındığı toplantıya katıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, Türkiye genelinde okul güvenliği en üst düzeyde ele alınırken, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Türkiye genelinde okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik alınan tedbirler ve uygulanacak yeni önlemler masaya yatırıldı. Özellikle son dönemde yaşanan olaylar sonrası okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin huzurlu bir eğitim ortamında bulunmasının sağlanması konuları ele alındı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ta yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi vererek, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tüm tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından alınacak önlemlerin değerlendirilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK