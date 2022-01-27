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Okul okul gezerek hiç doğum günü kutlamayan çocukları pastayla sevindirdi - Son Dakika

Okul okul gezerek hiç doğum günü kutlamayan çocukları pastayla sevindirdi

27.01.2022 14:50
Okul okul gezerek hiç doğum günü kutlamayan çocukları pastayla sevindirdi

Mardin'in de yaşayan ve hayatındaki başarıları ile bilinen beden eğitimi öğretmeni Diyar Özsoy, köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve pasta hediye ederek mutluluğa vesile olmaya devam ediyor.

Mardin'in de yaşayan ve hayatındaki başarıları ile bilinen beden eğitimi öğretmeni Diyar Özsoy, köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve pasta hediye ederek mutluluğa vesile olmaya devam ediyor.

Mardin'de köy okullarında zor şartlar altında eğitimlerine devam etmeye çalışan öğrencilere yaptığı hediyelerle bilenen Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Diyar Özsoy, çocuklar için doğum günü pastası hediyesi yaparak, sürpriz yapmaya devam ediyor. Köy okulunu ziyaretinde başından geçen bir olaydan etkilenen Özsoy hayallerini köy okulundaki çocuklara adadığını kaydederek giyecek ve kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunduğunu belirtti. Özsoy "2016 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir köy okulunu ziyaret etmeye gitmiştim. Bu ziyaretim esnasında çocukların hiç pasta yemediğini öğrendim. Hemen merkeze 2 saatlik uzakta olan bir noktaya pasta almaya gittim. Bu durum beni çok üzdü. Bu olaydan sonra doğum günü pastamın tamamını ve tüm hediyelerimi çocuklar arasında eşit olarak dağıttım. Çocuklar benim hediyelerimden sonra çok mutlu oldular. Bu durumdan sonra kendime şu cümleyi kurdum. Benim savaşım dünyadaki tüm çocuklar çikolatanın tadına varana kadar olacak dedim. Benim savaşım dünyadaki tüm çocuklar için. Bu durumu görüp etkilenen insanlarda her yıl doğum günüm için bana pasta yollamaya başladılar. Bende pastaları çocuklara eşit şekilde götürüyorum. Aynı zamanda kendi doğum günü pastalarını köy çocuklara ulaştırmak isteyenlerde oldu. O pastaları da çocuklara ulaştırıyorum. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Aynı zamanda antrenörlük de yapan Diyar Özsoy, antrenörlük hayatı boyunca kazandığı paraları düzenli olarak köy çocuklarına yardım için harcadığını söyledi. Özsoy "Profesyonel olarak hocalığını yürüttüğüm takımlardan gelen paranın belli bir kısmı direk olarak çocuklara gidiyor. 81 ile de köy çocuklarına kırtasiye yardımında bulunuyorum, mont ve ayakkabı alarak çocukları soğuktan korumak için yardımlar dağıtıyorum" diye konuştu.

"Bangledeş'te susuzluktan ölen çocuklar için 33 tane su kuyusu açtım"

Türkiye'deki çocuklara yaptığı yardımların yanı sıra dünyadaki tüm çocuklar için elinden geleni yapmaya çalıştığının altını çizen Özsoy "Çocuklar için biriktirdiğim para ile bir yıl içerisinde Bangladeş'te susuzluktan ölen çocuklar için 33 su kuyusu açtım" şeklinde konuştu. - MARDİN

Okul okul gezerek hiç doğum günü kutlamayan çocukları pastayla sevindirdi
Okul okul gezerek hiç doğum günü kutlamayan çocukları pastayla sevindirdi
Okul okul gezerek hiç doğum günü kutlamayan çocukları pastayla sevindirdi

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Mardin, Polis, Şehit, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okul okul gezerek hiç doğum günü kutlamayan çocukları pastayla sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul okul gezerek hiç doğum günü kutlamayan çocukları pastayla sevindirdi - Son Dakika
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