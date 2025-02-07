Okul Önlerinde Jandarma Denetimi

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Aydın'il Jandarma Komutanlığı ekipleri okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri öğrencilerin güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda okul yönetimleri ile koordineli olarak okul önleri ve çevreleri ile okul servisleri devamlı kontrol edilirken, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN