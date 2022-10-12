2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya'da okul çevrelerinde denetimler arttırıldı. Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu/önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin okul polisleri, okul çevrelerinde görev yapmaya başlamıştı. Bu çerçevede okul polisleri, şehir genelindeki okul çevrelerinde, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında yetiştirilmesi, güvenli eğitim ortamının oluşturulması ve muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Okul polisleri denetimleri sürdürüyor - Son Dakika

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