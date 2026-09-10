Okul saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri umre için kutsal topraklarda - Son Dakika
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Okul saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri umre için kutsal topraklarda

Okul saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri umre için kutsal topraklarda
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Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin aileleri, umre ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin aileleri, umre ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen öğretmen ve öğrencilerin aileleri Kahramanmaraş Valiliği tarafından umre ibadeti için kutsal topraklara gönderildi. Öğretmen Ayla Kara'nın ailesi ile hayatını kaybeden 9 öğrencinin ailelerinden oluşan grup, kutsal topraklarda umre ibadetlerini gerçekleştiriyor. Aileler, yaşadıkları acının ardından birlikte gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında kutsal topraklarda ibadetlerini sürdürüyor. Hayatını kaybeden çocukların ve Ayla Öğretmen'in anısını da taşıyan aileler, kutsal topraklarda dualar ederek ibadetlerini yerine getiriyor.

Hayatını kaybeden öğrencilerden Şuara Nur Sevgi Kazıcı'nın babası Mustafa Kazıcı, "147 gün oldu vahim hadisenin ardından. Allah razı olsun valiliğimizin girişimleri ile umre yolculuğumuza başlamıştık. Geldik rabbimize yalvardık yakardık. Münacatta bulunduk. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Bizim için manevi bir rahatlama ve haz duygusunun yaşandığı bir yer oldu. Bugün de Kabe'deyiz, insanlığın mihenk taşındayız. Duygularımızı dile getirdik. Bu yıl Ramazan ayında kızımı sakal-ı şerife götürmüştüm, kızım bana 'ben gül kokusu aldım siz de aldınız mı' dedi. Çocuğum bu yıl oruçlarını tutmuştu. 6. sınıf öğrencisiydi. Ben evde namaz kıldığımda gelirdi yanımıza dururdu. Bu topraklara gelmeyi çok istiyordu. Takdiri ilahi kader bu şekilde tecelli etti. Ben onların ruhaniyetlerinin burada olduğunu inanıyorum. Mahkememiz vardı anne için bir karar çıkmıştı ve bizim itirazlarımız sonucu anne tekrar tutuklandı. Bu caninin en önemli destekçileri anne ve babası olduğuna inanıyoruz. Adalet haklının yanında olacak" diye konuştu.

"Bize bir ilaç gibi geldi burası çok memnun olduk ve huzur bulduk"

Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara ise "Bizi umreye gelmemize vesile olan kim olduysa teşekkür ediyoruz. Bize bir ilaç gibi geldi burası çok memnun olduk ve huzur bulduk. Annenin tekrar tutuklanmasından ve adaletin tecelli etmesine vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. 12 yıl önce eşimle gelmiştim hacca yazılmıştık nasip olmadı çıkmadı. İnşallah ruhaniyetinin de burada olduğunu biliyoruz. Herkesin gözden kaçırdığı cani olay yerine giderken özellikle kız kardeşi ile oyun oynadığı söyleniyor. Bunların haberlerin olabileceğini düşünüyorum. Evden çıkarken anne çocuğu görüyor ve çocuğa bir şey demiyor. Çocuk diyor ki 'ben kitap vermeye gidiyorum' çantanın içinde 7-8 tane silah var. Asansörde bir kadına 'ben görevi tamamlamaya gidiyorum' diyor. Resim çantasında kitap yerine silah var. Bunların araştırılması lazım. Şu anda Kabe'deyiz çok mutluyuz. Buraya gelenlere çok teşekkür ediyoruz içimiz huzurla doldu. İnşallah Allah'ım bizi cennette buluştursun. Onların da şefaatini nail eylesin. Canini öldüğünü kesin olarak biliyoruz, Osmaniye'de olduğunu düşünüyoruz. Aile bir tane minibüs tutuyor leş gibi götürüyorlar cenaze namazı da kılınmıyor. Ateist olduğunu da biliyorum" diye konuştu.

Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara da kutsal ibadet için ilk kez geldiğini söyleyerek, "Gerçekten duygusu tarif edilemez bir duygu. Annem bir kere gelmişti hac da çıkmak üzereydi ama nasip olmadı. 9 evlatlarımızın aileleri ile birlikte geldik ve bize ayrıca mutlu etti. Onlarla aramızda bir bağ oldu. Çocuklarımıza ve kıymetli anneme dualar ediyoruz. Ben 9 öğrenci için onlar için kardeş ifadesini kullanıyorum. Diğer aileler de annemin çocuklarına cennette annelik yaptığına inandıkları için kardeşim diyorum" ifadesini kullandı.

"Cenneti de merak ediyordu hep"

Furkan Sancak Balal'ın annesi Tuğba Belli ise, "Olaydan iki ay önce ihram denemesi yapmıştık o ihram kardeşine nasip oldu. Cenneti de merak ediyordu hep. 'Cennete gidebilmek için illa ölmek mi gerekiyordu' diyordu. Cennete gidebilmek için şehit oldu. Onlar yanımızda sanki burada elimizden tutuyor. En sevdiğini toprağa koymak ayrı mesele böyle toprağa koymak ayrı bir mesele. Oğlumun mezarı var, adı var" dedi.

Kaynak: İHA

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