Okulda düşüp beyin kanaması geçiren öğrenci: 'Öğretmen 'otur, birazdan geçer' dedi ve derse devam etti' - Son Dakika
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Yerel

Okulda düşüp beyin kanaması geçiren öğrenci: 'Öğretmen 'otur, birazdan geçer' dedi ve derse devam etti'

Okulda düşüp beyin kanaması geçiren öğrenci: \'Öğretmen \'otur, birazdan geçer\' dedi ve derse devam etti\'

Ankara'da okul sırasına başını çarpan ve beyin kanaması geçiren kız öğrencinin avukatı, okulun ihmal ettiğini ve bakım ve gözetim yükümlüğünün ihmali olduğunu iddia etti. Öğrencinin ilk ifadesine göre, öğretmen olayı önemsemedi ve derse devam etti. Ailenin avukatı, okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında yargılanma sürecini başlattıklarını belirtti.

27.02.2024 21:46  Güncelleme: 21:46
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Okulda düşüp beyin kanaması geçiren öğrenci: "Öğretmen 'otur, birazdan geçer' dedi ve derse devam etti"

Sınıfta başını çarpıp beyin kanaması geçiren kız öğrencinin avukatı Hilal Çelik:

"Ortada açık bir ihmal var, bakım ve gözetim yükümlüğünün ihmali söz konusu"

ANKARA - Ankara'da başını okul sırasına çarpması sonucu beyin kanaması geçiren kız öğrencinin ilk ifadesinde, öğretmeninin olayı başta önemsemediğini söylediği öğrenildi. Ailenin avukatı Hilal Çelik, okulun duruma çok geç müdahale ettiğini belirterek, ihmal olduğunu iddia etti.

22 Şubat'ta Keçiören'deki okulunda arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada başını sıraya çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Mira Şahin'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Alınan bilgiye göre, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Şahin, alınan ilk ifadesinde, durumun bildirilmesine rağmen öğretmen B.Ö.'nün olayı önemsemediğini ve derse devam ettiğini söyledi. Kız öğrencinin tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulunan avukatı Hilal Çelik, olayda ihmal olduğunu ileri sürdü. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hilal Çelik, "Bakım ve gözetim yükümlüğünün ihmali söz konusu. Bu durumdan dolayı ihmali olan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yargılanması için şikayetçi olduk, süreci de takip edeceğiz. Öğretmenle ilgili disiplin soruşturması devam ediyor" dedi.

"Öğretmen basit bir kontrol yapmış, iyileşeceğini söylemiş ve derse devam etmiş"

Küçük kızın ifadesinde anlattıklarını aktaran Avukat Çelik, "Mira başını çarptıktan sonra yoğun bir baş ağrısı yaşadığı için doğrudan öğretmenle diyalog kurmamış. Arkadaşları bu durumu öğretmene iletmişler. Öğretmen basit bir kontrol yapmış, iyileşeceğini söylemiş ve derse devam etmiş. Bu şekilde en az iki ders geçmiş Mira'nın anlatımına göre. Mira bu süre içerisinde hiçbir şekilde derse aktif olarak katılmamış. Sıranın üzerinde yatarak geçirmiş bütün ders saatlerini. Öğretmenin çocuğun kafasına buz koyduğu, müdahale ettiği yönünde söylemler var ama böyle bir müdahale hiç olmamış. Arkadaşları ilk müdahaleyi yapmış. Üçüncü derste artık kendisi de tamamen konuşamaz hale geldiği için öğretmenin heyecanlandığı ve sınıftan dışarı çıkarak okul müdürünü sınıfa getirdiği söyleniyor. Okul müdürü ve müdür yardımcısı sınıfta çocuğun durumunu gördükten sonra derhal aileye haber verilmiş" diye konuştu.

Şahin'in kendisinin düştüğünü söylediğini de belirten Çelik, "Mira açıkça 'Kovalamacılık oynarken ayağım takıldı, kafamı sıraya çarptım. Herhangi bir arkadaşım beni itmedi' şeklinde beyanda bulundu. Olay meydana geldiğinde sınıfta kendisiyle birlikte sadece iki arkadaşı varmış. Ancak ders arasında sağlık durumu hakkında muhtemel tanıklıklar vardır diye düşünüyoruz" dedi.

"Kafatasında kırık ve beyin kanaması ile üç ders geçirmiş"

Baba Çağrı Şahin ise, en çok üzüldükleri durumun ihmalkar tavırlar olduğunu belirterek, "İhmalkarlıktan şüpheleniyorduk. Şu anda kızımın durumu iyi, bilinci açık. Öğretmeni, 'Otur, birazdan geçer' gibi ifadeler kullanmış. Öğretmenleri değil de arkadaşları ilgilenmiş. Hemen ameliyata almışlar, zamanla yarışmış. 2-3 saatlik bir kanama mevcutmuş. Yoğun bakımda gözetim altında. Uyanınca pide istedi, bir iki lokma ancak yiyebildi. Şimdi de yürütmeye çalışıyorlar. O aşamadan sonra da normal odaya çıkartılacak. Öğretmeni ile dün görüştük. Üzüntülü olduğunu ve durumun bu noktaya geleceğini tahmin edemediğini söyledi. Bu tahminle olmuyor, düşen bir vatandaş görsek hemen müdahale eder, insanlık görevimizi yerine getiririz. Kafatasında kırık ve beyin kanaması ile üç ders geçirmiş kızım. Bu durum bizi çok üzüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Ankara, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okulda düşüp beyin kanaması geçiren öğrenci: 'Öğretmen 'otur, birazdan geçer' dedi ve derse devam etti' - Son Dakika

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