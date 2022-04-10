Okulda 'Koridor Kütüphanesi' - Son Dakika
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Okulda 'Koridor Kütüphanesi'

10.04.2022 10:04

- Okulda 'Koridor Kütüphanesi' Okul kütüphanesini koridora taşıdılar Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilkokulun koridorları kütüphaneye dönüştü.

- Okulda 'Koridor Kütüphanesi'

Okul kütüphanesini koridora taşıdılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilkokulun koridorları kütüphaneye dönüştü.

Toplumsal duyarlılığı olan bireyler kazandırmak amacıyla Şehit Süleymanbey İlkokulun koridorlarında kütüphane oluşturuldu. Okulda okuyan öğrenciler Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiprojesi dahilinde Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül, Okul Aile Birliği Ayfer Şanlı ve Asude Yolyapan'ın Şehit Süleyman Bey İlkokulu'nun koridor kütüphanesi için gönüllü olarak gerçekleştirdikleri duvar boyama çalışması tamamlandı. Görseler seçilerek akrilik boya ile yapılan çalışma 3 haftaya tamamlandı.

Şehit Süleyman Bey İlkokulu Müdür Yardımcısı Özlem Kolay konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiprojesi dahilinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi dahilinde çalışmalarımız Sayın Valimiz Hasan Şıldak, Sayın Kaymakamımız Engin Aksakal ve Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mutlu Aslan'ın destekleriyle devam ediyor. Aynı zamanda velimiz olan Münevver Bülbül'e başlattığımız çalışmamıza olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayesinde öğrencilerimiz keyifli vakit geçirecekler. Bir okulun kütüphanesi nasıl güzel hale getirilir görmüş bulunmaktayız," dedi.

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül "Boyalarımızı, fırçalarımızı aldık ve hemen çalışmaya başladık. Ayfer Şanlı ve Asude Yolyapan ile birlikte işe koyulduk. Çalışmamız 3 hafta sürdü ve artık bitiyor. Güzel bir doğa konsepti oluşturduk. Verdiğimiz emeğin karşılığını, öğrencilerimizin mutluluğuyla görmek bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.

Okulda 'Koridor Kütüphanesi'
Okulda 'Koridor Kütüphanesi'
Okulda 'Koridor Kütüphanesi'

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Anadolu Lisesi, Balıkesir, Bandırma, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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