Okullarda Güvenlik İhtiyacı Artıyor

03.03.2026 18:21
Eğitim İş Sinop Şube Sekreteri, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Eğitim İş Sinop Şube Sekreteri Buket Karahan Can, İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in görevi başında öldürüldüğü saldırıya ilişkin, "Aslında hepimiz diken üzerindeyiz. Elbette bununla ilgili alınabilecek önlemler var. Biz öncelikle her okulda mutlaka bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini düşünüyoruz. 800 öğrencili, bin öğrencili, 3 bin öğrencili okullarımız var. Buraya her isteyenin rahatça girebilmesi için hiç mantıklı değil" dedi.

Can, İstanbul Çekmeköy'deki bir okulda öğretmen Fatma Nur Çelik'in öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, bir öğretmen ile bir öğrencinin yaralanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerde son yıllarda gittikçe artan bir tedirginlik olduğunu söyleyen Can, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekten kendimizi artık okullarda güvende hissedemiyoruz. Zaman zaman velilerden yönelen yüksek tonda tepkiler, zaman zaman dün yaşanan örnekte olduğu gibi bir öğrenciden gelebilen bir tehdit, aslında hepimiz diken üzerindeyiz. Elbette bununla ilgili alınabilecek önlemler var. Biz öncelikle her okulda mutlaka bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini düşünüyoruz. 800 öğrencili, bin öğrencili, 3 bin öğrencili okullarımız var. Buraya her isteyenin rahatça girebilmesi bizim için hiç mantıklı değil. Bir AVM'ye bile aranarak, kontrolden geçerek girilebiliyorken çocukların bulunduğu, çocukların günün büyük bölümünü geçirdiği okullara, kamu alanlarına serbestçe girilebilmesi bizim için bir güvenlik zaafıdır. Burada her okula bir güvenlik verilebilir. Bu şekilde bir tedbir alınabilir."

"Topyekün bir mücadeleye girmemiz gerekiyor"

Eğitim bir bütündür ailede başlar. Eğitim sadece okula ve öğretmene indirgenemez. Ailede sınır konulmayan çocuk toplum içerisinde de sınırını bilmiyor maalesef. Nerede duracağını bilemeyebiliyor. Bunun yanında, günümüzde çocuklarımız, gençlerimiz giderek daha fazla şiddet içerikli görsele, medyaya maruz kalıyorlar. Oynadıkları oyunlar, izledikleri diziler. Haftanın üç günü bir mafya dizisine maruz kalabiliyor çocuklarımız. Buradaki bazı davranış örüntülerine özenebiliyorlar. Bunları gerçek dünyaya taşımayı isteyebiliyorlar. O yüzden burada topyekün bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Hem basın medya kontrolleri, hem ailelere düzenli eğitimler hem de çocuklara eğitimlerle bu konuya el atmamız gerekiyor. Bir çocuk bile bizim için çok kıymetli."

Kaynak: ANKA

