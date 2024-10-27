Okuma Yazma Kursları Hayatları Değiştiriyor

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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi'nde okuma yazma kursuna gelen kursiyerler aldıkları eğitimle yaşamlarının değiştiğini ifade ettiler.

Şahinbey Belediyesi okuma yazma kursuna gelen kursiyerler yıllarca okuma yazma bilmeden, dolmuşu, otobüsü, bankadaki maaşlarını hatta okuldaki çocuklarının dahi evraklarını başkalarına okutmanın sıkıntısını yaşadılar. Şahinbey Belediyesi ise sosyal tesislerinde açtığı okuma yazma kursları ile okuma yazma bilmeyen kursiyerlerin imdadına yetişerek, karanlık dünyalarına ışık oldu. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi'nde açılan okuma yazma kursunda, kadınlar okuma ve yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Eğitime önem veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dinimizin ilk emrinin "Oku" olduğunu ve belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Sosyal tesislerimizde birçok dalda kurs veriyoruz. Bunlardan en önemlisi ise okuma ve yazma kursu. Özellikle kadınlarımızın okumayı öğrenip yazabilmelerini istiyoruz. Onların yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ve onlara destek oluyoruz" dedi.

Okuma-yazma öğrenmenin sevincini yaşıyorlar

Kimseden yardım almadan hayatlarını sürdürebilmek ve hayallerini gerçekleştirmek için yıllar sonra ellerine kalem almanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor. Azimleri ve gayretleriyle okuma ve yazma öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren kadınlar, okuma yazma bilmeyen tüm kadınların bu tür kurslara katılması yönünde çağrıda bulundu. Geçmişte okul okuyamamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ve en büyük hayallerini gerçekleştirmek için bu kursa katıldıklarını söyleyen kadınlar, okuma yazma bilmedikleri için çok zorluk ve sıkıntı çektiklerini söylediler.

"Okuma yazmam olmadığı için malımdan mülkümden oldum"

57 yaşındaki Maide İnci, Ailesi okula göndermediği için okuma yazma öğrenemediğini ifade ederek, "Okuma yazmam olmadığı için bir imza attım, malımın mülkümün hepsi elimden alındı. Çok mağdur ve perişan oldum. Bize bu kursta okuma yazma öğrettikleri için hocama ve Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir yere gittiğimde mağdur olmamak, yanlış imza atmamak için bu kursa geliyorum. Şu an da her tarafa daha rahat gidiyorum. Okuma yazma bilmeyenlere de tavsiyede bulunuyorum" şeklinde konuştu.

"Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

Okuma yazma bilmemenin birçok zorluğunu gördüğü için kursa katıldığını belirten 58 yaşındaki Aliye Bilal ise, "Okuma yazma bilmediğim için okuma yazmaya karar verdim ve bu kursa geldim. Telefonuma mesaj geliyor, okuyamıyordum. Hastaneye gidince hangi bölüme gideceğimi bilemezdim. Evde de çok sıkıntı çekiyordum. Okuma yazma öğrenmek için bu kursa geldim ve arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz. Bu kursu açtığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP