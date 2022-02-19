"Okuyan Çocuk Şenliği" kitap fuarında son 2 gün - Son Dakika

"Okuyan Çocuk Şenliği" kitap fuarında son 2 gün

GAZİANTEP - Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 14-20 Şubat tarihleri arasında açık olacak olan ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı, hafta sonunda düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 14 Şubat tarihinde görkemli bir şekilde açılışı yapılan ve başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların ilgi odağı olan "Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" 19-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek birbirinden ilginç ve heyecanlı etkinliklerle tamamlanacak.

Dolu dolu bir hafta sonu

"Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence" sloganıyla başlayan fuarda, 5 gün boyunca renkli ve eğlenceli etkinlikler yer alırken, 19 Şubat Cumartesi günü Aslan Hürkuş çocuk sineması miniklerle buluşacak. Aynı gün etkinliklerinde Gri Koç (Gökhan Müftüoğlu), Işıl Elverdi ve Sakine Hakkoymaz gençlerle ve vatandaşlarla söyleşide bir araya gelecekler. 20 Şubat Pazar günü ise Kral Şakir çocuk sineması gösterime sunulurken, Saliha Erdim ve Saniye Bencik Kangal sevenleri ile bir araya gelecek.

"Doyasıya eğlendik"

Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı"nda doyasıya eğlendiklerini ifade eden vatandaşlar "Şahinbey Belediyesi her zaman olduğu gibi büyük bir projeye daha imza attı. Bizler 70 yayın evinden çocuklarımız için uygun fiyatlara çeşitli ve birbirinden değerli kitaplar aldık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından da oldukça memnunuz.