OLAY Medya\'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raci Dölek\'in oğlu Avukat Sinan Dölek, meslektaşı Avukat Selen Çetinkaya ile evlendi

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Tanınmış Medya Grubu olan OLAY Medya'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raci Dölek'in oğlu Avukat Sinan Dölek meslektaşı Avukat Selen Çetinkaya ile dünya evine girdi.

OLAY Medya'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raci Dölek'in oğlu Avukat Sinan Dölek meslektaşı Avukat Selen Çetinkaya ile hayatını birleştirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı nikah töreni MSM Erikçe'de gerçekleştirilirken törene Siyaset ve iş dünyası ve bürokrasinin önemli isimlerini de bir araya getirdi. Avukat Sinan Dölek meslektaşı Avukat Selen Çetinkaya'nın nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıyarken, şahitliklerini ise 41 kişi yaptı.

Armoni grup coşturdu

Sinan ve Selen'in düğününde Adana'nın tanınmış müzik grubu olan Grup Armoni sahne alırken güzel şarkı ve türküleri ile davetlileri coşturdu. - GAZİANTEP