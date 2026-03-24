Ölmeztoprak'tan Down Sendromlular Günü Etkinlikleri - Son Dakika
24.03.2026 16:09
Milletvekili Ölmeztoprak, Down Sendromlular Günü'nde sergi ve üretici ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Down Sendromlular Günü kapsamında sergi ziyareti, bakım merkezi buluşması ve üretici ziyareti gerçekleştirdi. Ölmeztoprak, programlarında sosyal farkındalık, "Sıfır Atık" yaklaşımı ve üretimin önemine dair mesajlar verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da gerçekleştirdiği programlarda özel bireylerden yaşlılara ve üreticilere kadar geniş bir yelpazede ziyaretler yaptı. Gün boyu süren temaslarında hem sosyal farkındalığa hem de üretime dikkat çekti.

"Farklılıklar hayatımıza renk katıyor"

Milletvekili Ölmeztoprak, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla "Gülenyüzler'in Rengarenk Dünyası" sergisini gezdi, özel bireylerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, "Down sendromlu kardeşlerimiz farklılıklarıyla hayatımıza değer katan, samimiyetleriyle gönüllerimize dokunan çok özel yüreklerdir" sözleriyle duygularını dile getiren Ölmeztoprak, toplumun asıl sorumluluğunun engelleri konuşmak değil, imkanları artırmak olduğu mesajını verdi.

Sıfır atık mesajı

Sergide yer alan geri dönüşüm temalı çalışmaları inceleyen Ölmeztoprak, bir öğrencinin sıfır atık yaklaşımını yansıtan eserine dikkat çekti. Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesinin böyle anlamlı eserlerle hayat bulduğunu ifade ederek, bu anlayışın toplumda karşılık bulmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ile birlikte yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Ölmeztoprak, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen buluşmayı hatırlattı. Taleplerin ilgili kurumlarla paylaşılması için yeniden bir görüşme planladıklarını ifade etti.

Büyüklerle buluşması

Evin Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, burada kalan yaşlılarla hasbihal etti. Büyüklerimiz toplumun hafızasıdır" diyen Ölmeztoprak, onlarla sohbet etti, hayır dualarını aldı. Ziyarette samimi anlar yaşandı.

Üretim sahasında inceleme

Milletvekili Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu Mahallesi'nde Vahap Gümüştekin'e ait besi çiftliğini de ziyaret etti. Çiftlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Hayvancılığın Malatya ekonomisindeki yerine dikkat çeken Ölmeztoprak, üreticinin emeğinin güçlenmesi için desteklerin devam ettiği mesajını verdi. Yerel üretimin canlı kalmasının kırsal kalkınma açısından önemli olduğunu dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Advertisement
