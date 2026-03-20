Başkan Çelebi personelle bayramlaştı

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

Arefe günü belediye binası ve bağlı birimleri ziyaret eden Başkan Çelebi'ye, başkan yardımcıları Emre Yavuz ve Nuhan Çiçek eşlik etti. Tüm birimleri tek tek dolaşan heyet, personelin bayramını kutlayarak bayramlık çikolata ikramında bulundu.

Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Çelebi, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür bayrama kavuştuk. Mevlam hayırlı bayramlar nasip eylesin. Dünyanın pek çok yerinde sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Hep birlikte dua edelim, inşallah bu bayramı sükünet ve huzur içerisinde geçirelim. Rabbim tüm İslam alemine, tüm dünyaya ve mazlumlara hayırlı, huzurlu günler nasip eylesin" dedi.

Çelebi, tüm personele aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - ERZURUM