Oltu'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Oltu'da 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 13:08
Oltu'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Oltu'da bir takım etkinlikler düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Oltu'da bir takım etkinlikler düzenlendi.

Sabah saat 09: 30'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreninin ardından kutlamanın yapılacağı ilçe stadyumuna geçildi.

Saat 10: 00'da başlayan programa Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ekrem Önder Uyar, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokolün, öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlayan tören Yasin Haşimoğlu İlkokulu öğretmenlerinden Elif Acun Pullu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Farklı okullardan öğrencilerin 23 Nisan şiirlerini seslendirmesi sonrası Oltu Anaokulu öğrencilerinin ront, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin dans ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin Kafkas Barı gösterileri izleyenlerden de büyük beğeni topladı.

Yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel tarafından Sitare dağından Türk Bayrağı'yla birlikte gerçekleştirilen atlayış ise coşkuyu ikiye katladı.

Protokol tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kutlama töreni sona erdi. - ERZURUM

Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu
Oltu'da 23 Nisan coşkusu

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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