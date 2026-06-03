Oltu\'da 4-6 yaş Kur\'an kursu öğrencilerinden yılsonu programı coşkusu

Oltu İlçe Müftülüğü bünyesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan 4-6 yaş grubu öğrenciler için düzenlenen yıl sonu programı, Oltu İlçe Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin açılış konuşmasını Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi yaptı. Çelebi, konuşmasında 4-6 Yaş Kur'an Kurslarının çocukların manevi ve ahlaki gelişimindeki önemine dikkat çekerek, geleceğin teminatı olan çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Geleceğimizin Teminatı Miniklerimizden Muhteşem Yıl Sonu Gösterisi" temasıyla gerçekleştirilen program, öğrenci Yiğit Osman Alver'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Öğrenci Zeynep Mina Erden'in İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması salondakilerden büyük alkış aldı.

Etkinlik kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetleri içeren slayt gösterisi sunulurken, öğrencilerin seslendirdiği ilahiler, koro performansları ve geleneksel çocuk oyunları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyeler, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Veliler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği program, öğrencilerin sergilediği performanslarla renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM