Oltu\'da Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

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19 Eylül Gaziler Günü Oltu'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Oltu Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Oğuzhan Karabağ yaptı. Çelenk programının ardından Oltu Belediyesi Sosyal Tesislerinde Gazilere öğlen yemeği verildi. Yemeğin ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik gazilere günün anısına Oltu taşı teşbihi hediye etti.

Tören Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi Kurum amirleri Gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM