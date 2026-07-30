Oltu'da Gençlerden Dürüst Davranış - Son Dakika
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Oltu'da Gençlerden Dürüst Davranış

Oltu\'da Gençlerden Dürüst Davranış
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Üç genç, buldukları cüzdanı polise teslim ederek yaşlı kadının mutluluğunu sağladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde üç gencin sergilediği örnek davranış takdir topladı. Yolda buldukları cüzdanı hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine teslim eden gençler, duyarlılıklarıyla vatandaşların takdirini kazandı. Cüzdanı kaybeden ise 78 yaşındaki yaşlı kadın çıktı.

Oltulu gençler Oğuz Akyüz, Arel Efe Şen ve İsmail Aydınlık, Atatürk Caddesi'ndeki 2. Köprü üzerinde yerde ağzı açık şekilde duran bir cüzdan buldu. İçerisinde para ve değerli eşyaların bulunduğunu fark eden gençler, vakit kaybetmeden cüzdanı Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

Cüzdanın sahibi olduğu belirlenen Toprakkale Mahallesi sakini Fatma Akkaş (78) ise sabah saatlerinde komşusuyla birlikte alışveriş yapmak için ilçe merkezine geldi. Alışverişin ardından bir kuyumcudan çeyrek altın satın alan Akkaş, altını cüzdanına koyduktan sonra dönüş yolunda cüzdanını farkında olmadan 2. Köprü üzerinde düşürdü.

Mahallesine döndüğünde cüzdanının kaybolduğunu anlayan yaşlı kadın, yeniden Oltu ilçe merkezine gelerek önce alışveriş yaptığı kuyumcuya uğradı. Daha sonra cüzdanın polis merkezine teslim edildiğini öğrenen kadın, Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek cüzdanına eksiksiz şekilde kavuştu.

Büyük mutluluk yaşayan Fatma Akkaş, cüzdanı bulan gençlere teşekkür ederek dualar etti. Gençlere harçlık vermek isteyen Akkaş'ın bu jesti önce gençler tarafından nazikçe geri çevrildi. Ancak ısrarı üzerine küçük Arel Efe Şen, sembolik olarak verilen 200 TL harçlığı kabul etti. Fatma Akkaş, gençlere sarılarak hayır dualarında bulundu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu'da Gençlerden Dürüst Davranış - Son Dakika

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