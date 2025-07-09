Oltu\'da İçme Suyu Arıtma Tesisinin Açılışı Gerçekleşti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Oltu'da yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi ile katı atık transfer istasyonu törenle hizmete açıldı.

Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve ilçe protokolü katıldı.

Program kapsamında ilk olarak Oltu Belediyesi Tesisleri'nde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, beraberindeki üst düzey belediye yöneticileriyle birlikte katıldığı toplantıda, muhtarların talep ve sorunlarını tek tek dinleyerek not aldı. Sekmen, sorunların çözümü konusunda ilgili birimlere ivedilikle talimat verdi.

Yılların sorununa neşter: Su arıtma tesisi hizmete girdi

Toplantının ardından protokol üyeleri, uzun yıllardır Oltu'nun en büyük sorunlarından biri olan içme suyu problemine çözüm getirecek olan İçme Suyu Arıtma Tesisinin açılışına geçti.

Açılışta konuşan Başkan Sekmen, çevreye duyarlı projelerle ilçelere yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Oltu Müftüsü Veysel Çelebi'nin yaptığı duanın ardından tesis kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Çevresel sürdürülebilirlik için önemli adım

Aynı gün hizmete alınan Katı Atık Transfer İstasyonu ile ilçede çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak bir diğer önemli adım da atılmış oldu. Açılışın ardından protokol üyeleri, tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yeni yatırımların, Oltu'nun hem çevresel kalitesine hem de yaşam standartlarına olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. - ERZURUM