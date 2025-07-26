Oltu\'da İmam Evi İnşaatı İncelendi

Erzurum'un Oltu ilçesi Kaymakamı Mustafa Çelik, Bahçecik Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden imam evi inşaatını yerinde incelemek üzere mahalleyi ziyaret etti.

Ziyarete, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kılbaş da eşlik etti. Heyet, inşaat alanında Bahçecik Mahallesi Muhtarı Gürkan Şahin'den ve Bahçecik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Dursun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtar Gürkan Şahin ve Dernek Başkanı Murat Dursun'un girişimleriyle hayır sever iş insanlarının destekleri ile sürdürülen imam evi inşaatının yaklaşık bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor. İncelemelerin ardından İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, katkılarından dolayı Muhtar Şahin'e teşekkür ederek inşaatın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Ziyaretin ardından mahalle halkı, Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyete çeşitli ikramlarda bulundu. - ERZURUM