Oltu'da Öğrencilere İftar Yemeği Verildi - Son Dakika
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Oltu'da Öğrencilere İftar Yemeği Verildi

Oltu\'da Öğrencilere İftar Yemeği Verildi

Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nden Tutkun Çelik İmalat firması sahibi Ahmet Mercan, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencilerine iftar yemeği vererek onlara başarı hikayelerini anlattı. Kaymakam ve Belediye Başkanı da katıldığı programda gençlere ilham verici mesajlar iletildi.

21.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:11
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Oltu Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Tutkun Çelik İmalat Makina Bakım San. Tic. Ltd. Şti. sahibi Ahmet Mercan, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencilerine iftar yemeği verdi.

Programa, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, Tutkun Çelik İmalat Makina Bakım San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mercan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Çelik, bu anlamlı organizasyon için Ahmet Mercan'a teşekkürlerini iletti.

Tutkun Çelik İmalat Makina Bakım San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mercan ve Başkan Vekili Oğuzhan Mercan, öğrencilerle iftar sofrasında bir araya gelerek başarılı olmanın yollarını paylaştılar. İftar sırasında öğrencilere nasihatlerde bulunan Oğuzhan Mercan, şunları söyledi: "Şirketimizin kurucusu Sayın Ahmet Mercan, Oltu'da doğmuş, eğitimini tamamladıktan sonra çırak olarak iş hayatına atılmış ve zamanla büyük bir sanayi girişimcisine dönüşmüştür. Yani o da bir zamanlar sizler gibi öğrenciydi. Belki bugünkü imkanların çoğuna sahip değildi, ancak azmi, çalışkanlığı ve öğrenmeye olan isteği sayesinde büyük bir başarı hikayesi yazdı. Sevgili gençler, şunu unutmayın: Hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarılı olmak istiyorsanız, sabırla, azimle ve öğrenmeye açık bir şekilde yolunuza devam etmelisiniz. Zorluklar olacak, düşeceksiniz, belki bazı işler yolunda gitmeyecek. Ama önemli olan, her düştüğünüzde kalkmayı bilmek. Benim ustalarım bana öğretti, şimdi de ben size söylüyorum: Çalışırsanız, öğrenmekten vazgeçmezseniz ve sabırlı olursanız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Bugün burada olan herkes, büyük hayaller kurmaya ve onları gerçekleştirmeye adaydır. Siz yeter ki vazgeçmeyin."

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ise, öğrencilere tecrübelerini aktardığı konuşmasında, gençlerin geleceği şekillendirecek güçte olduklarını belirtti. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik de iftar programı için teşekkürlerini ileterek, bu tür etkinliklerin gençlere ilham verdiğini ve onların gelecekteki başarıları için önemli bir adım olduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Öğrencilere İftar Yemeği Verildi - Son Dakika

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