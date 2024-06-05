Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü'nden el emeği göz nuru sergisi - Son Dakika
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Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü'nden el emeği göz nuru sergisi

Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen el emeği göz nuru ürünlerin yılsonu sergisi açıldı. Sergide, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim sezonunda yaklaşık 900 kursiyerin hazırladığı 2 bin civarında ürün yer alıyor.

05.06.2024 14:06
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Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen el emeği göz nuru ürünlerin yılsonu sergisi açıldı.

Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim ve Öğretim sezonunda yaklaşık 900 kursiyerin hazırladıkları el emeği göz nuru 2 bin civarında ürünlerin yer aldığı sergi Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açıldı.

Serginin açılış törenine Oltu Kaymakam vekili Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaoğlu, Oltu Belediye Başkan vekili İsrafil Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Ticaret Odası Baki Karaca, Oltu Esnaf Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu ile okul müdürleri katıldı.

Oltu Halk Eğitimi Müdürü Ömer Zengin burada yaptığı konuşmada, "5-8 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak Oltu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursların sergi açılışını yaptık. Bu konuda sene içerisinde kurs öğretmenlerimizle kursiyerlerimizle faydalı çalışmalar yaptık. Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan özel öğrencilerimiz için çok faydalı çalışmalar yaptık. Bu konuda velilerimizin de takdirlerini aldık. Bu tür konularda çalışmalarımız artarak devam edecektir. Özellikle özel eğim isteyen öğrencilerimiz topluma kazandırma adına çok daha fazla çalışacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü'nden el emeği göz nuru sergisi - Son Dakika

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