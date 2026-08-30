Oltu Yürüyüş Grubu'ndan Allahuekber Dağları'nda 30 Ağustos Anması - Son Dakika
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Oltu Yürüyüş Grubu'ndan Allahuekber Dağları'nda 30 Ağustos Anması

Oltu Yürüyüş Grubu\'ndan Allahuekber Dağları\'nda 30 Ağustos Anması
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Erzurum'da Oltu Yürüyüş Grubu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Allahuekber Dağları'na yürüyüş düzenleyerek şehitleri andı. Grup, Şehit Evi'nde kahvaltının ardından Meçhul Asker Anıtı'na ulaştı, Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve dualar etti. Katılımcılar, zaferin anlamına dikkat çekerek başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet duygularını ifade etti.

Erzurum'da Oltu Yürüyüş Grubu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Allahuekber Dağları'na düzenledikleri yürüyüşle şehitleri andı.

Sabahın erken saatlerinde Allahuekber Dağları'nın İğdeli Mahallesi yaylasında bulunan ve şehit torunu İsmet Farızoğlu tarafından yaptırılan Şehit Evi'nde kahvaltı yapan grup, daha sonra Allahuekber zirvesinde bulunan Meçhul Asker Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşün ardından anıta ulaşan grup üyeleri, burada Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Grup üyeleri, dualar ederek şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Yaklaşık 5 kilometre yürüyen grup üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekerek, şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemini vurguladı. Yürüyüş gurubundan Muharrem Kalyon, "30 Ağustos'un anlamı için Allahuekber şehitliğine yürümeye geldik. Size öyle bir vatan elde ettim ki, kazandım ki artık ebediyen buradasınız diyen komutan Alpaslan'a, bizi bu topraklardan çıkarmak için emperyalist güçlere karşı savaş vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm gazilerimize ve şehitlerimize rahmet minnet ve şükranlarımızı ilettik. 30 Ağustos Zafer Bayramının kutlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yürüyüş grubundan Osman Kamacı, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Allahuekber Dağı'na bir yürüyüş düzenledik. Gerek buradaki şehitlerimizi anmak gerekse vatan ve millet uğruna canını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onurumuz olan gazilerimizi şükran ve minnetle selamlıyoruz" diye konuştu.

Yürüyüş grubundan Furkan Gün ise, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Allahuekber şehitliğine ziyarette bulunduk. Ziyaretimizde şehitlerimizi andık dualarımızı ettik. Şimdi zirveye tırmanıp inişe geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu Yürüyüş Grubu'ndan Allahuekber Dağları'nda 30 Ağustos Anması - Son Dakika

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