Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
MUĞLA - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Fethiye'de, Ölüdeniz Belcekız ve Kumburnu plajları hareketlendi, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Fethiye'de Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, öğle saatlerine doğru Ölüdeniz'in Belcekız ve Kumburnu plajlarına akın etmeye başladı. Yerli ve yabancı turistler, Nisan ayında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi tatilciler de yamaç paraşütü ve çeşitli su sporları ile doyasıya eğlendi. Yoğunluktan dolayı trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Ölüdeniz bölgesinde ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirten Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Açık olan oteller nerdeyse dolu. Bu sene sezon iyi geçecek gibi gözüküyor" dedi.
Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten açıklamasında, "Öndelikle tüm Fethiyeli hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum. Bugün bayramın birinci günü ve Ölüdeniz'i hep beraber dolaştık. Ölüdeniz'de şuan ciddi bir yoğunluk var. Özellikle Kumburnu tarafı neredeyse dolu diyebiliriz. Belcekız plajında da ciddi bir yoğunluk söz konusu. Sezon ise iyi başladı. Açık olan oteller nerdeyse dolu. Bu sene sezon iyi geçecek gibi gözüküyor. Şimdiden herkese iyi sezonlar, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Ölüdeniz'de Ramazan Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi başladı. 39 bin 702 seçmen, il merkezinde 183 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.
Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de oy verme işlemi başladı. Düzce'de 408 seçim bölgesinde kurulan bin 65 sandıkta toplam 299 bin 196 seçmen oy kullanacak.
Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. 174 bin 786 seçmenin bulunduğu Erzincan'da vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.
Depremin etkisiyle yıkıma uğrayan Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak. Depremzede vatandaşlar, 3 bin 424 sandıkta oylarını kullanırken, yıkılan noktalarda kurulan 96 konteyner seçim alanında da oy kullanıyorlar. Antakya ilçesinde bulunan 66 konteyner seçim alanından biri olan Cebrail Mahallesi'nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladılar.
Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Samsun'da bulunan 1 milyon 38 bin 991 seçmen, sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek. Seçimlerin güvenliği için toplam 4 bin 634 personel görev aldı.
Erzurum'da 516 bin 952 seçmen, yerel seçimler için sandıklarda oy kullanmaya başladı. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak.
Isparta'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar sürecek.
Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ayrıca, 32 ilde oy kullanma işlemi bir saat erkene alındı.
İstanbul'da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 parti adayı ve 27 bağımsız aday yarışacak. İstanbul'da 33 bin 228 sandık kuruldu ve en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi, en çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi oy kullanacak. Seçmenler sabah saatlerinde okullara gelerek oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi alıyor.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başladı ve diğer illerde saat 08.00'de başlayacak. Birçok siyasi lider de oy kullanmak için okullara gitti.
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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