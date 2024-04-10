Ölüdeniz'de Ramazan Bayramı Yoğunluğu

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Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

MUĞLA - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Fethiye'de, Ölüdeniz Belcekız ve Kumburnu plajları hareketlendi, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Fethiye'de Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, öğle saatlerine doğru Ölüdeniz'in Belcekız ve Kumburnu plajlarına akın etmeye başladı. Yerli ve yabancı turistler, Nisan ayında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi tatilciler de yamaç paraşütü ve çeşitli su sporları ile doyasıya eğlendi. Yoğunluktan dolayı trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Ölüdeniz bölgesinde ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirten Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Açık olan oteller nerdeyse dolu. Bu sene sezon iyi geçecek gibi gözüküyor" dedi.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten açıklamasında, "Öndelikle tüm Fethiyeli hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum. Bugün bayramın birinci günü ve Ölüdeniz'i hep beraber dolaştık. Ölüdeniz'de şuan ciddi bir yoğunluk var. Özellikle Kumburnu tarafı neredeyse dolu diyebiliriz. Belcekız plajında da ciddi bir yoğunluk söz konusu. Sezon ise iyi başladı. Açık olan oteller nerdeyse dolu. Bu sene sezon iyi geçecek gibi gözüküyor. Şimdiden herkese iyi sezonlar, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.