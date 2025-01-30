Oluklu Köyü'nde Yeni Konağın Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Oluklu Köyü'nde Yeni Konağın Açılışı Yapıldı

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Osmaniye'nin Oluklu Köyü'nde Asker Hüseyin Alaca Köy Konağı hizmete girdi, açılış töreni düzenlendi.

30.01.2025 10:10
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Osmaniye'de Asker Hüseyin Alaca Köy Konağı Hizmet Binası'nın açılışı yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Oluklu Köyü'nde yapımı tamamlanan Asker Hüseyin Alaca Köy Konağı Hizmet Binası, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başta olmak üzere, il ve ilçe protokol üyeleri, köy halkı ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, köy konağının hizmete girmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu güzel hizmet binasının Oluklu Köyü halkına hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın burada çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek dayanışma içinde olmaları, köyümüzün sosyal hayatına önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Köy konağının yapımına finansman desteği sağlayan Mehmet Alaca ise, böylesine önemli bir projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, köy halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Asker Hüseyin Alaca Köy Konağının açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten köy sakinleri Sudenaz Kütüğ, "Artık köyümüzle ilgili kararlar alırken kullanacağımız ve zaman geçireceğimiz bir yer oldu emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, hizmet binasını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köy halkı, hizmet binasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oluklu Köyü'nde Yeni Konağın Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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