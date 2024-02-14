Ölüm Virajı'nda Güvenlik Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
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Ölüm Virajı'nda Güvenlik Sorunu Devam Ediyor

Ölüm Virajı\'nda Güvenlik Sorunu Devam Ediyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Aksu Kapı Mahallesi'ndeki Ölüm Virajı'nda yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalardan sonra bariyer sistemi yetersiz kalıyor. Tırların genellikle bariyerleri aşarak kaza yaptığı virajda, ölen tır şoförlerinin kişisel eşyaları ve yanmış tır parçaları hala yol kenarında duruyor. Yerel otoritelerden, sürücülerin ve yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için acil önlem alınması çağrısı yapılıyor.

14.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:58
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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Aksu Kapı Mahallesi'nden geçen, Oltu-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan ve "Ölüm Virajı" ismiyle anılan virajda, yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalardan kalan izler hala yol kenarında duruyor. Ölen tır şoförlerinin kişisel eşyaları ve yanmış tır parçaları, virajın güvenliği konusundaki ciddiyeti ortaya koyuyor.

Virajda sıkça meydana gelen kazalarda bariyer sistemi yetersiz olduğundan, tırlar genellikle bariyerleri aşarak kaza yapıyor. Özellikle ağır vasıta araçları için uygun olmayan bariyerler, geçtiğimiz aylarda bir tırın devrilip yanmasına neden oldu ve bir şoför yaşamını yitirdi. Bu durum, virajın acil önlem alınması gereken bir nokta olduğunu gösteriyor.

Karayolları, yaşanan her kaza sonrasında bariyer sistemini onarmasına rağmen bu önlemler yetersiz kalıyor. Vatandaşlar, yerel otoritelere, sürücülerin ve yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak amacıyla bu soruna çözüm bulmaları çağrısında bulunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ölüm Virajı'nda Güvenlik Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölüm Virajı'nda Güvenlik Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
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