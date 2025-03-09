Olumsuz Hava Patlıcan Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika
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Yerel

Olumsuz Hava Patlıcan Fiyatlarını Artırdı

Afyonkarahisar'da patlıcan fiyatları 70-100 TL'ye yükseldi; olumsuz hava etkili oldu.

09.03.2025 19:13
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Olumsuz hava şartları patlıcan fiyatlarını yükseltti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da semt pazarlarında tezgahların en yüksek fiyatlı ürünü 70 ile 100 lira arasında değişen patlıcan olurken, esnaflar fiyat artışındaki en büyük etkenin olumsuz hava şartlarının olduğunu, havaların ısınması ile patlıcanın fiyatının düşeceğini belirttiler.

Şuhut ilçesinde kurulan meyve sebze pazarında en yüksek fiyatlı ürünlerin başında patlıcan geldi.

Kilogram fiyatı 70 ile 100 TL arasında değişen patlıcan fiyatı ile hayrete düşürdü. Patlıcan fiyatının yüksek olmasının en büyük nedeninin olumsuz hava şartları olduğu ve fiyatın sadece Afyonkarahisar'da değil, yurt genelinde yüksek olduğu belirtildi.

Pazara alışveriş için gelen Fatih Daldal, fiyatı en yüksek ürünün patlıcan olduğunu kaydederek, "Patlıcanın kilosu 100 TL, salatalık 80 TL bu ikisi bayağı bir yüksek. Ramazan dolayısıyla et fiyatlarında salatalık ve patlıcan fiyatlarında fiyatlar biraz arttı. Tüketicinin alım gücünün üzerinde yükseltilmiş durumda. Bir haftada yüzde 50 oranında artma var" dedi.

Pazar esnafı Gürkan Emre ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Patlıcan şu anda bizim tezgahta 70 lira. Adana'da ve Antalya'da don olduğu için fiyatlar yükse, 70 -100 lira arasında tezgahta" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Olumsuz Hava Patlıcan Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika

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