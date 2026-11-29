Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın düzenlenmesi planlanan tarifeli feribot seferlerinin tamamı, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları sebebiyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasının açıklamasında, 30 Kasım Pazar günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede yer alan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.