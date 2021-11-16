Olur ilçesi yöneticilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

Kurumlararası ilişkileri güçlendirmek ve çeşitli iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Olur Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ettiler.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Erzurum'daki tarım ve hayvancılık potansiyelinin Atatürk Üniversitesinin destekleriyle geliştirilebilmesi, Olur Kaymakamlığı ve Belediyesi ile bu konuda ortaklaşa olarak neler yapabileceği konuşuldu. Üniversitelerin bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Erzurum'a fayda sağlayan her türlü çalışmaya sonuna kadar destek verdiğini söyledi.

Bir şehri kalkındıran en önemli etkenin iyi işleyen bir üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tespit edilen eksikliklere yönelik projeler ürettiğini, işleyen sistemin gelişmesi için de yenilikçi çalışmalar yaptığını vurguladı. Prof. Dr. Çomaklı, bu bağlamda Kaymakam Çelebi ve Başkan Demircan'ın ziyaretlerini de önemsediğini belirterek şehir-üniversite birlikteliğine katkı sağlayan bu ve benzeri buluşmaları kendilerinin de sık sık gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Atatürk Üniversitesi gibi ülke eğitimine ve toplumun gelişmesine büyük katkı sağlamış ve sağlamaya da devam eden bir kurumun bulunduğu şehirde görev yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden konuklar, Atatürk Üniversitesinin Olur'da kurduğu Mobil Hayvan Hastanesinin hayvan hastalıklarıyla ilgili bir program gerçekleştirerek çiftçiyi bilgilendirilmesi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ettiler. - ERZURUM