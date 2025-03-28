Olur İlçesinde Kurtuluş Coşkusu Dolu Dolu Kutlandı

Olur ilçesinde kurtuluş coşkusu

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Olur ilçesinin 101 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü ilçede büyük bir coşku ve sevinç içinde kutladı. Etkinlikler, sabah saatlerinde Olur caddelerini inleten davul ve zurna sesleriyle başladı. Vatandaşlar, cadde boyunca halay çekerek büyük bir coşku içinde kurtuluş gününü kutladılar.

Kutlamalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın Olur Kaymakamlık binasından başlayarak, Olur Belediye Binası önüne kadar mehter marşlarıyla gerçekleştirdiği yürüyüşle devam etti. Vatandaşlar ve öğrenciler, mehter takımına eşlik ederek coşkuya ortak oldular. Program, Olur Belediye Binası toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün ve gazi Cihat Şahin tarafından yapıldı. Konuşmalarda, ilçenin kurtuluşunun tarihi önemi vurgulandı.

Programın ilerleyen kısmında, öğrenciler şiirler okudu ve bir oratoryo gösterimi gerçekleştirildi. Olur Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, Karamanlık türküleriyle etkinliğe renk kattı. Etkinlikler, yeni yapılan Olur Belediyesi Seyir Terası ve Düğün Salonu binasının açılış töreniyle devam etti. Açılışın ardından, vatandaşlarla birlikte iftar programı düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Belediye Konferans Salonu'nda müzik dinletisi ve orta oyunları ile kutlamalar sona erdi.

Olur halkı, 101 yıl önceki kahramanlık ruhunu bir kez daha yaşatarak, vatanın bağımsızlığı için verilen mücadeleyi unutmadıklarını ve geleceğe umutla bakmaya devam ettiklerini gösterdiler.