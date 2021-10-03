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Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde - Son Dakika

Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde

03.10.2021 14:24
Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde, System.String[]

Engellilere yönelik gönüllü çalışmalarıyla yüreklerde taht kuran Hamdi Atay, yeniden Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Engellilere yönelik gönüllü çalışmalarıyla yüreklerde taht kuran Hamdi Atay, yeniden Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Ankara'da; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde yapılan 15. Olağan Genel Kurul toplantısında, engellilere yönelik başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Atay, yeniden konfederasyon yönetim kurulu üyeleri arasındaki yerini aldı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı Hamdi Atay'ın konfederasyon yönetimine uzun bir aradan sonra yeniden seçilmesi engelli camiaları tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ayvalık Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde uzun yıllar kontrol mühendisliği ve şeflik görevinin ardından emekli olduktan sonra, Türk Kızılay'ı Ayvalık Şubesi'nde iki dönem başkanlık görevini başarıyla yürüten Hamdi Atay, halen Ayvalık Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığı görevini sürdürüyor.

28 yıldan bu yana Ayvalık'ta düzenlenen Uluslar arası Engelliler Şenliği'nin de mimarlarından biri olan Hamdi Atay, TBMM bünyesinde oluşturulan Engelliler Parlamentosunun da kurucusu olarak biliniyor. - BALIKESİR

Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde
Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde

Türkiye, Engelli, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömrünü engellilere adayan Hamdi Atay yeniden konfederasyon yönetiminde - Son Dakika
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