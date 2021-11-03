Üye Girişi
OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek - Son Dakika

OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek

03.11.2021 14:25
OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığıyla, maddi sıkıntı çeken bebek sahibi ailelerin yanı sıra kanser, lösemi ve kronik hastalıklar nedeniyle yatılı tedavi gören çocukların malzeme ihtiyacını karşılamak ve onlara moral desteği sunmak amacıyla iş birliği...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığıyla, maddi sıkıntı çeken bebek sahibi ailelerin yanı sıra kanser, lösemi ve kronik hastalıklar nedeniyle yatılı tedavi gören çocukların malzeme ihtiyacını karşılamak ve onlara moral desteği sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Yürütücülüğünü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Funda Darçın'ın yaptığı, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığının "Sevgi Bohçası Projesi" ile "Hoş Geldin Paketi Projesi" kapsamında hazırlanan protokol, OMÜ adına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Kızılay adına da Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut tarafından hayırlı olması dileğiyle imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı çalışanları katıldı.

"Öğrencilerimizi sosyal yardımlaşma sürecine dahil etmeliyiz"

Üniversite öğrencilerinin, staj, yarı zamanlı ya da gönüllük esasıyla sosyal yardımlaşma sürecine dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Sadece bu protokol kapsamında değil genel itibarıyla öğrencilerimizin sosyal yardım projelerine destek sunmasını amaçlıyoruz. Bunu öğrencilerimizin stajlarının bir parçası olarak ekleyerek yapabileceğimiz gibi öğrenci toplulukları üzerinden de gerçekleştirebiliriz. İhtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarının toplanması ve dağıtımı, öğrenciler tarafından koordine edilebilir. Bu durum öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturacaktır. Hem Kızılay çalışmaları konusunda hem de yardım etme ve sosyal sorumluluk üstlenme konusunda bilinçlenecekler" dedi.

Rektör Ünal, şehrin diğer aktörleriyle yapılacak iş birlikleriyle de ihtiyaç sahibi olanlara ayrıca destek sağlanabileceğinin altını çizdi.

"Türk Kızılay muhtaçlara yardım bağışlarken OMÜ bilim bağışlıyor"

Türk Kızılay'ının muhtaçlara yardım bağışlarken, OMÜ'nün de topluma bilim bağışladığına işaret eden Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut da "Dolayısıyla bu iki kurumun protokol imzalaması son derece doğal. Pandemi nedeniyle bir süredir faal olmayan OMÜ içerisindeki butiğimizi tekrar faaliyete geçirmek için burada toplanan malzemelerin dağıtımı noktasında da Üniversiteyle iş birliği yapmak istiyoruz. Bunun yanında OMÜ Tıp Fakültesinde yatan kimsesiz ya da muhtaç hastalara da hazırladığımız sevgi bohçalarıyla yardım edeceğiz. Bu konuda bize destek sunacak OMÜ Rektörlüğüne şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dil, din, ırk ayırt etmeden tüm insanlığa yardım eli uzatan Türk Kızılay'ında, pek çok üniversite öğrencisinin gönüllü olarak çalıştığını belirten Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, daha aktif oldukları ve yardımlaşma konusunda şimdiden bilinçlenmeleri için daha çok öğrencinin katılımını beklediklerini dile getirdi.

Toplumdan projeye yoğun bir destek olduğunu kaydeden OMÜ Tıp Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan da "Bu potansiyeli Kızılay üzerinden hayata geçirebilirsek hastalarımıza çok ciddi faydaları olacaktır" dedi.

"Kızılay kan ürünlerinin üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar artı getir sağlayacak"

Yıllardır aldığını veren bir kurum olan Kızılay'ın, son yıllarda yaptığı atılımla eline gelen kanı değerlendirerek kan ürünlerinin üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar artı getir sağlayacağını vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak ise "Bu konuda yapılan çalışmalar sayesinde ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak önemli bir girişim yapan Kızılay'ımızı destekliyor ve daha büyük girişimlere vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk da protokolün hayırlı olmasını dileyerek her yıl artan farkındalık sayesinde sosyal yardımlaşmanın arttığını kaydetti.

İhtiyaç sahibi ailelere yeni doğan bebekleri için malzeme desteği

Türk Kızılay Sevgi Bohçası Projesi kapsamında OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya gelen veya Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören ve ilgili hastanenin Sosyal Hizmet Birimi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 0-3 aylık bebeklerin ve annelerinin, öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası ve temel bebek bakım ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca aileler, yeni doğan bebeklerinin uygun koşullarda bakılabilmesi için bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinden de faydalanabilecek.

"OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuk hastalara malzeme ve moral desteği"

Hoş Geldin Paketi Projesi kapsamında da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olmak için ilk kez yatışı yapılan 0 ile 17 yaş arasındaki lösemi, kanser veya kronik hastalık tanısı almış çocuklara, hastanede geçen uzun tedavi sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerden oluşan hediye paketleri sunulacak. "Hoş Geldin" ziyaretiyle de hastaların moral ve motivasyonunu arttırmayı amaçlayan proje ile hastaların hastaneye uyum ve tedavi süreçlerini kolaylaştırmak için psikososyal destek sunulacak. İhtiyaç sahibi ailelerin, sosyal yardım hizmetler rehberliğinde bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinden faydalanmasının sağlanacağı projeyle, ziyaretlerde ilgi alanları tespit edilen çocuk hastalar, tedavi gördükleri süre içerisinde, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin oyun odasında düzenlenen etkinliklere katılabilecek. - SAMSUN

OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek
OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek
OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek
OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek

Kızılay, Kanser, Samsun, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu'nun 15:12 Bakan Soylu'nun "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" sözlerine Özgür Özel'den tepki: Anketi kendisinden başka gören yok Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım 15:07 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım HDP'den 14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı 14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, 14:22 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak 14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Japonya spikerin zor anları 12:46 Japonya spikerin zor anları

Son Dakika Haberleri
15:12 Bakan Soylu'nun "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" sözlerine Özgür Özel'den tepki: Anketi kendisinden başka gören yok
15:06 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
14:55 Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı
14:55 Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü
14:43 İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi
14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı
14:21 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü
14:19 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Doğal gaza gelen yüzde 48'lik zam sonrası düğmeye basıldı! Yeni tarife geliyor Doğal gaza gelen yüzde 48'lik zam sonrası düğmeye basıldı! Yeni tarife geliyor         
15:10
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı         
14:55
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı         
14:32
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış         
13:00
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 15:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement