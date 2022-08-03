Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu - Son Dakika
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Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu

03.08.2022 11:46

Ön ayaklarını kullanmayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu Tedaviden sonra buluşan anne ve yavru köpeğin iç ısıtan görüntüsü Eskişehir'de hayvanseverlerin bulduğu ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesi ve kardeşleriyle özlem giderdi.

Ön ayaklarını kullanmayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu

Tedaviden sonra buluşan anne ve yavru köpeğin iç ısıtan görüntüsü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hayvanseverlerin bulduğu ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesi ve kardeşleriyle özlem giderdi. İç ısıtan anlar amatör kamera ile kayda alındı.

Kemal Sağır ve arkadaşları Eskişehir'de bir süre önce sokak hayvanlarına yönelik besleme yaparken, ön ayaklarında rahatsızlık olan bir yavru köpek fark ettiler. Hayvanseverler, kendi imkanları ile hayvanı tedavi için bir veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavi edilen yavru köpeğin, bacaklarındaki sorunun Raşitizm hastalığından kaynaklandığı tespit edildi.

Uzun bir süre tedavi gören yavru köpek, ayaklarını daha rahat kullanabilir duruma geldi. Tedavisinin ardından Kemal Sağır, onu bulduğu yer olan, annesi ve kardeşlerinin yanına götürdü. Günler sonra birbirlerini gören anne ve yavrusu adeta özlem giderdi. Dakikalarca yavrusunu koklayan anne köpeğin, mutluluğu gözlerinden okundu. Yavru köpek daha sonra araçtan inerek kardeşleriyle oynamaya koyuldu. İç ısıtan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu - Son Dakika
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