Önal Ailesi’nin acı günü

Erzurum'un köklü ailelerinden Önal'lar annesi acısı yaşadı

Erzurum'un sevilen yardımsever iş insanları, İstanbul Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkan Yardımcısı Suat Önal, İş insanları Fuat Önal, Cevat Önal ve Nihat Önal'ın vefat eden anneleri Gülnaz Önal'ın (95) Narmanlı camii'nde kılınan cenaze namazına Erzurum Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Aşkale Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, İş İnsanı Muammer Cindilli, STK Yöneticileri, Önal Ailesi, yakınları katıldı.

Anne Gülnaz Önal'ın kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki aile mezarlığı'nda toprağa verildi.