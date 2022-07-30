Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti - Son Dakika
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Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti

30.07.2022 09:48

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gece evine gittiği sırada bir arabanın kenarında 30 bin 15 lira bulan Ramazan Şen, kendisine kamera şakası yapıldığını düşündü. Şen, gerçeği anlayınca parayı polise götürdü.

Ramazan Şen (32), evine giderken 30 bin 15 lira para para buldu. Şen, bulduğu paranın kamera şakası olmadığını anlayınca durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde paranın sahibine ulaşan polis, 30 bin 15 lirayı teslim edildi. Şen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yürüyüş yaparken aracın yanında yüklü bir miktarda para olduğunu gördüğünü söyledi.

Evine giderken 30 bin 15 TL para buldu, önce kamera şakası sandı sonra hemen polise götürdü

ÖNCE KAMERA ŞAKASI SANDI AMA GERÇEK ÖYLE DEĞİLDİ

Parayı ilk bulduğunda kamera şakası düşündüğünü ifade eden Şen, "İlk önce kamera şakası olduğunu düşündüm. Öyle bir şey değildi. Gecenin ilk saatiydi karanlık bir sokaktı. Parayı aldık kendi sitemizin güvenlik kulübesine gittik orada saydık. Sonra polisi aradık, polis arkadaşlar geldi. Daha sonra bu aracın sahibine ait olduğunu düşünerek aracın sahibine ulaştık. Kendisi de buranın önemli esnaflarındanmış. Muhasebe müdürünü aradı paranın miktarını doğru bir şekilde söyleyince. Emniyete gittik tutanak karşılığında parayı kendisine teslim ettik. 30 bin 15 liraydı. Muhasebe müdürü de tam 30 bin 15 lira deyince aklımızda da bir şüphe kalmadı" dedi.

Evine giderken 30 bin 15 TL para buldu, önce kamera şakası sandı sonra hemen polise götürdü
Evine giderken 30 bin 15 TL para buldu, önce kamera şakası sandı sonra hemen polise götürdü
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Kaynak: İHA

Ramazan Şen, Kırıkkale, Yahşihan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti - Son Dakika
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