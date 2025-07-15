Önce şehitlik ardından şehit ailesi ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kula'da ilçe şehitliği ve şehit ailesi ziyaret edildi.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, protokol üyeleriyle birlikte ilçe şehitliğindeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar okudu. Şehitlik ziyaretinin ardından, 1995 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde şehit olan Jandarma Er Raşit Uzun'un Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde yaşayan ailesi, program kapsamında evlerinde ziyaret edildi. Ziyarete; Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uçak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Gülmez, Kula Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Çürük ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Şehidin ailesine yapılan ziyarette, vatan uğruna can veren kahramanların emaneti olan ailelerinin her zaman baş tacı olduğu vurgulandı. Ziyaret sırasında dualar edildi; birlik, beraberlik ve minnet duyguları dile getirildi.

Program sonunda Kaymakam Altuntaş, 15 Temmuz'un yalnızca bir direniş günü değil, aynı zamanda tüm şehitlerin ve gazilerin hatırasının yeniden idrak edildiği bir milli birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. - MANİSA