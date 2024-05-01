Onikişubat Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nda çalışanlarla buluştu

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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesi ile çalışanlarla bir araya geldi.

Çevre koruma müdürlüğü personellerini görevleri başında ziyaret eden Başkan Toptaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, özverili çalışmaları için emekçi çalışanlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Toptaş, "Bugün 1 Mayıs, bizler de bu vesile ile mesai arkadaşlarımızı özellikle sahada çalışanlarımızı ziyaret ettik. Bu kapsamda da Çevre Koruma Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımızla birlikte olduk. Onlar belediyemizin lokomotifleri diyebiliriz. Şehrimizin, ilçemizin daha temiz olabilmesi için gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ