Onikişubat Belediyesi\'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri

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Onikişubat Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kasap, market ve fırınlarda stokçuluk, fahiş fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimlerine ağırlık verdi.

Ramazan ayı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için sorumluluk alanında bulunan kasaplar, marketler ve fırınlara yönelik denetimlerini artıran Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Kasaplar, zincir marketler ve fırınlara yönelik yapılan kontrollerde özellikle fiyat farklılıkları ve son tüketim tarihi konularına ağırlık verildi.

Ekipler, ilçe genelindeki işletmelerde stokçuluk, fahiş fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri yaparken, etiket fiyatları ile kasa fişi arasında karşılaştırma yaptı.

Diğer taraftan özellikle şeker gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin raflarda bulunmaması halinde depolarda da detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Ramazan ayında daha farklı bir anlam kazanan ekmek fırınlarında da denetimler artırıldı. Özellikle yeni fiyat tarifelerine göre ekmekler tek tek tartılarak gramajları denetlendi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, bazı işletmelere ise cezai yaptırımlar uygulandı. Halk sağlığını tehlikeye atabilecek unsurların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan yetkililer, Ramazan boyunca denetimlerin süreceğini bildirdi. - KAHRAMANMARAŞ