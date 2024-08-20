Yerel

'Onkoloji Hasta Servis Aracı' hizmetinden 7 bin hasta faydalandı

Servis aracından faydalanan Şükrü Adıgüzel: "Daha önce hastaneye giderken dostlarımdan ve akrabalarımdan yardım istiyordum"

MERSİN - Mersin'de, onkoloji hastalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen 'Onkoloji Hasta Servis Aracı' hizmeti, kanser tedavisi gören hastaların zor günlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Hizmetten yaklaşık 7 bin hasta faydalanırken, haftanın 2 günü Şehir Hastanesi'nde ışın tedavisi gören 59 yaşındaki Şükrü Adıgüzel, "Daha önce hastaneye giderken dostlarımdan ve akrabalarından yardım istiyordum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde onkoloji hastalarına sunduğu 'Onkoloji Hasta Servis Aracı' hizmeti ile kanser tedavisi gören hastalara destek oluyor. Hastalık seyrine ve evresine göre haftanın belirli günlerinde tedavilerini olmak zorunda kalan ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken hastalar, ekipler tarafından önce evlerinden alınıyor, sağlık işlemlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Özellikle tedavi süresince hijyenin öne çıktığı hastalıkta, özel araçla hastaneye gitme imkanı bulunmayan hastalar, toplu taşıma araçlarını kullanmadan konforlu bir şekilde hastaneye gitme fırsatı buluyor. Büyükşehir'in 4 merkez ilçe ve Tarsus'ta hizmet verdiği uygulamadan şimdiye kadar 7 bin onkoloji hastası faydalandı.

"Hastalarımızın en güvenli şekilde ulaşımlarını sağlıyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeli Deniz Anahtar, hizmetin 2021 yılında hayata geçirildiğini belirterek, şu anda da Tarsus ve 4 merkez ilçede hizmet verdiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin şu an 3 onkoloji transfer aracı bulunduğunu vurgulayan Anahtar, "Hastalarımız onkoloji hastası olduğu için bağışıklık sistemleri düşük oluyor ve toplu taşıma araçları kullanmaları onlar için tehlike oluşturuyor. Hastalarımızın tedavileri uzun ve sürekli olduğu için hastaneye gidip hastaneden eve dönmeleri ekonomik anlamda da zor oluyor. Biz bunun da önüne geçiyoruz. Kolay ve temiz bir ulaşımla hastalarımızın en güvenli şekilde transferini sağlıyoruz. Şu ana kadar 7 bin hastamıza hizmet verdik" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte hizmete olan talebin artış gösterdiğine dikkat çeken Anahtar, hastalardan aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini kaydetti.

"Bu hizmet, çok üstün bir hizmet"

Yaklaşık 3 ay önce konulan teşhisin ardından ışın tedavisi görmeye başlayan 59 yaşındaki Şükrü Adıgüzel de 'Onkoloji Hasta Servis Aracı' hizmetinden haftanın 2 günü faydalanıyor. Aldığı emekli maaşı ile tedavi boyunca hastaneye gitmekte güçlük çekeceğini ve bunun sürekliliğinin mümkün olmadığını belirten Adıgüzel, konforlu bir şekilde hastaneye gittiğini ve hizmetten memnun kaldığını dile getirdi. Oturduğu yerden belediye otobüsünün geçmediğini ifade eden Adıgüzel, "Bu nedenle 3. Çevreyolu'na kadar yürümek zorunda kaldığımız günler oluyordu. Daha önce hastaneye giderken dostlarımdan ve akrabalarımdan yardım istiyordum, şimdi haftanın 2 günü araç geliyor ve bizi alıyor. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum ve kiracıyım. Büyükşehir Belediyesinin sunduğu bu hizmet, çok üstün bir hizmet" diye konuştu.

"Günlük 200 TL sadece dolmuş parasına gidiyordu"

Hastaneye giderken eşine refakat eden Döne Adıgüzel ise önceleri hastaneye giderken zorlandıklarını dile getirdi. Sunulan hizmetin hem maddi hem manevi hayatlarını kolaylaştırdığını dile getiren Adıgüzel, "Çok zorlanıyorduk. Günlük 200 TL sadece dolmuş parasına gidiyordu. Bazen 2 dolmuş kullanıyorduk. Bazen de çevreyoluna kadar yürüyorduk. Büyükşehir Belediyesi, bizi önemli bir maliyetten kurtardı. Ulaşım çok rahat. Evimizden alıp klimalı araçlarla hastane önüne kadar bırakıyorlar. Oradan da tekrar evimize getiriyorlar" dedi.