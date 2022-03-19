Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi

19.03.2022 20:17
Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi

Kocaeli'de etkili olan kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca kişi, oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca kişi, oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

Kocaeli'de kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca vatandaş, keyifli anlar yaşadı. İzmit Kent Meydanı'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin getirdiği araçtan yükselen oyun havası müzikleriyle oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Günün yorgunluğunu ve stresini üzerinden atan vatandaşların o anları ise renkli görüntüler oluşturdu. - KOCAELİ

Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi
Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi
Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi
Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi
Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi
Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi
Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi

YORUMLAR
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Kocaeli, oyunlar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi - Son Dakika


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