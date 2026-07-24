Onur Çanka'dan Umut Dolu Şiir Kitabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onur Çanka'dan Umut Dolu Şiir Kitabı

Onur Çanka\'dan Umut Dolu Şiir Kitabı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fiziksel engelli Onur Çanka, annesine ithaf ettiği şiir kitabıyla engellilere umut vermeyi amaçlıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan doğuştan fiziksel engelli 43 yaşındaki Onur Çanka, hayatın tüm zorluklarına rağmen kaleme aldığı "İnanmak Başarmanın Yarısıdır" adlı şiir kitabını yayımladı. 2023 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden annesine ithaf ettiği eserle hem duygularını satırlara döktü hem de engelli bireylere umut olmayı hedefledi.

Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde yaşayan Onur Çanka, doğuştan gelen fiziksel engeli nedeniyle konuşma ve kas hareketlerinde güçlük yaşıyor. Günlük yaşamını yardımcı bir personelin desteğiyle sürdüren Çanka, tekerlekli ve akülü aracıyla sosyal hayatın içinde yer almaya devam ediyor.

Hayatındaki tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmeyen Çanka, 17 yaşından bu yana kitap çıkartma hevesiyle şiirler yazıyor. Yıllar içinde kaleme aldığı şiirlerini bir kitapta toplayan Çanka, yakın dönemde yayınlanan bir diziden de ilham alarak eserini 2023 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren annesine ithaf etti.

"İnanmak Başarmanın Yarısıdır" adını taşıyan şiir kitabıyla, engelli bireylerin de hayallerini gerçekleştirebileceğini göstermek istediğini ifade eden Çanka, eserinin aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmasını amaçlıyor.

Konuşmasındaki güçlük nedeniyle çocukluk arkadaşı ve aile dostu Ender Erbayroğlu, Onur Çanka'nın duygu ve düşüncelerine tercüman oluyor.

Erbayroğlu, Onur'u çocukluk yıllarından bu yana tanıdığını belirterek, "Onur doğuştan fiziksel engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Konuşmasındaki ve hareketlerindeki zorluklara rağmen hiçbir zaman hayata küsmedi. Yazmayı çok sevdi. Yıllarca şiirler yazdı. Bugün de bu kitabıyla hem annesinin anısını yaşatıyor hem de engelli bireylerin de üretebileceğini ve başarabileceğini herkese gösteriyor." dedi.

Onur Çanka'nın yaşamındaki acılar bununla da sınırlı kalmadı. Annesini 2023 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Çanka'nın babası ise Balıkesir'de gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Tüm bu zorlu süreçlere rağmen üretmeye devam eden Çanka, hayata umutla tutunuyor.

Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt ise Onur Çanka'nın azmiyle herkese örnek olduğunu belirterek, "Onur benim için çok kıymetli bir dost. Bu şiir kitabı, onun ne kadar mücadeleci ve kararlı bir insan olduğunun en güzel göstergesi. Engellerin, inanıldıktan sonra başarıya engel olmadığını bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Azmi ve yaşam mücadelesiyle dikkat çeken Onur Çanka, yayımladığı "İnanmak Başarmanın Yarısıdır" adlı şiir kitabıyla yalnızca kendi hikayesini değil, hayata tutunmaya çalışan binlerce engelli bireyin de sesi olmayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA

Edebiyat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Onur Çanka'dan Umut Dolu Şiir Kitabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:19:39. #7.13#
SON DAKİKA: Onur Çanka'dan Umut Dolu Şiir Kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.