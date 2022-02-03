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Onur Erol, çocuklarla buluşacak - Son Dakika

Onur Erol, çocuklarla buluşacak

03.02.2022 09:49
Onur Erol, çocuklarla buluşacak

Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen Onur Erol konserleri, 5-6 Şubat tarihleri arasında Gebze ve Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen Onur Erol konserleri, 5-6 Şubat tarihleri arasında Gebze ve Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ara tatil etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğini duyurduğu Onur Erol konserleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmişti. Fakat ertelenen konserlerin bu hafta sonunda düzenlenmesine karar verildi. Çocukların çok sevdiği Onur Erol ilk olarak 5 Şubat Cumartesi günü Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde konser verecek. Ardından, 6 Şubat Pazar günü ikinci bir konser vermek için Kocaeli Kongre Merkezi'nde çocukların karşısında olacak. Her iki konser de saat 13.00'te başlayacak.

Ücretsiz verilecek olan konserlere tüm çocuklar katılabilecek. Böylelikle çocuklar, tatilin son hafta sonunda sevdikleri sanatçının şarkılarıyla eğlenerek ve enerji toplayarak okullarına dönecek. - KOCAELİ

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Onur Erol, Kocaeli, Kongre, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Onur Erol, çocuklarla buluşacak - Son Dakika


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