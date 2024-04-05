Onur Yiğit, Balçova Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Yerel

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 61.19'luk oy oranı ile CHP'den Balçova Belediye Başkanı seçilen Onur Yiğit ve CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Ahmet Hakkı Balcıoğlu Lisesi Spor Salonu önünde sevgi gösterileri arasında mazbatasını alan Onur Yiğit'i ailesi, CHP Balçova İlçe Örgütü ve Balçovalılar da yalnız bırakmadı.

Mazbatasını aldıktan sonra Balçova Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Fatma Çalkaya ile bir araya gelen Onur Yiğit, Balçova'ya verdiği hizmetlerden dolayı Çalkaya'ya teşekkür ederek, bıraktıkları sosyal belediyeciliği devam edeceklerinin altını çizdi. Balçova Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan önceki dönem Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yeni Başkan Onur Yiğit ve seçilen meclis üyelerini tebrik ederek, başarılar diledi. Çalkaya, "1 Nisan sabahına büyük bir umutla uyandık. Uzun yıllar sonra birinci parti olduk. Umarım bundan sonra yerelden genele giden bir iktidar dönemini yaşarız. Beş yıl boyunca birlikte görev yaptığımız herkese teşekkür ediyorum, Balçova aileme teşekkür ediyorum" dedi.

Görevi devralan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise eski Başkan Çalkaya'ya ve önceki dönem meclis üyelerine emekleri için teşekkür ederek "Son 5 yıldaki emeklerinizden dolayı, Çalkaya ailesine 20 yıllık emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Balçova'da güzel işler yapılmış, sağ olun var olun" diye konuştu.

GÜCÜMÜZÜ BALÇOVA'MIZDAN ALIYORUZ

Devir teslim töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk törenine coşkulu kalabalıkla katılan Onur Yiğit, kendisine oy veren ve vermeyen herkesin Belediye başkanı olarak görev yapacağını vurguladı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Bu süreçte emeği geçen herkese, bizlere güvenen genel başkanımıza, parti yöneticilerimize, parti örgütümüze, CHP üyelerine, Balçova İttifakı'nı oluşturan yurttaşlarımıza ve kıymetli aileme çok teşekkür ediyorum. Ben sizler sayesinde buradayım. 19 parti seçimlere girdi. Balçova'da yüzde 61.19 oyla sizler bizleri bu koltuklara oturttunuz. Bizleri İzmir'de en yüksek üçüncü oyu alan ilçe haline getirdiniz. Bu işi birlikte başardık. Bundan sonra da hep birlikte, belediyemizi yöneteceğiz. Söz veriyorum, çok çalışacağım. Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. Gücümüzü Balçova'mızdan alıyoruz. Gerçekleştireceğimiz çok hedefimiz var. Meclis üyelerimizle beraber çok çalışarak, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Balçova Belediyemiz olarak tüm imkanları seferber ederek, ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Bundan da hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." diye konuştu.