ORÇEV, Korgan Yaylası'ndaki maden sondajı için yürütmeyi durdurma kararı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ORÇEV, Korgan Yaylası'ndaki maden sondajı için yürütmeyi durdurma kararı bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ORÇEV, Korgan Yaylası\'ndaki maden sondajı için yürütmeyi durdurma kararı bekliyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Korgan Yaylası'nda yürütülen maden sondajı çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi önünde protesto ederek durdurulmasını istedi. Dernek, bilirkişi raporlarının ekosistemin korunması gerektiğini belirttiğini savunurken yürütmeyi durdurma kararı bekliyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Korgan Yaylası'nda yürütülen maden sondajı çalışmalarını protesto etti. Basın açıklamasında, "Bilirkişi kök ve ek raporlarında doğanın ve ekosistemin parçalanması değil, koruması gerektiği belirtilmesine rağmen yürütme durdurma kararı neden verilmez?" denildi.

ORÇEV, Korgan Yaylası'nda yürütülen maden sondajı çalışmalarının çevre ve yaşam alanları açısından oluşturabileceği risklere dikkati çekerek, çalışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Vakfın, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlediği basın açıklamasına, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Türkmen, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Korgan ilçemiz Turnalık Çobantepe ile Aybastı ilçemiz Perşembe yaylalarında aslen Rizeli Kuzey Kıbrıs vatandaşı Emrullah Turanlı'ya ait Taşyapı İnşaat Anonim Şirketi tarafından Ordu Valiliği Mera Kurul kararı ile Temmuz 2004'te altın madeni işletmeciliği için arama ve rezerv tespiti amaçlı sondaj çalışmalarına izin verilmiştir. Oysa Ordu Valiliği Nisan 2024'te aynı mera kurulunca oy birliği ile sondaja izin vermemişti. Ancak süreç içinde Maden Petrol Arama Genel Müdürlüğü'nün baskısı sonucu önceki red gerekçelerini yok sayarak ama bu kez oy çokluğu ile önceki kararını değiştirip sondajın önünü açan Mera Kurul kararı verilmiştir."

Mera kurul kararına karşı ORÇEV ve bazı yurttaşların dava açtığını belirten Türkmen, şöyle devam etti:

"Ordu İdare Mahkemesi, keşif yapmaksızın sunduğumuz kanıtların yeterli olduğu kanısı ile önce yürütmeyi durdurma kararı, sonrasında da sondaja izin veren Ordu Valiliği Mera Kurul kararının iptaline karar vermiştir. Ancak Ordu Valiliği, İdare Mahkemesi'nin iptal kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi davaya konu alanda keşif yapılarak alınacak bilirkişi raporundan sonra karar verilmesi gerektiğinden kararı bozdu."

Bozma kararının ardından İdare Mahkemesi'nin, bilirkişi heyetiyle keşif kararı aldığını anlatan Türkmen, keşif sonrası verilen bilirkişi raporunun iddiaları destekler gerekçelerle Mera Kurul kararının olumsuz yanlarını ve yörede yaratacağı onarılmaz tahribatı dile getiren raporunu sunduğunu bildirdi.

"BEKLENTİMİZ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI"

Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu aşamada davacı olarak beklentimiz mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmesiydi. Yürütmeyi durdurma kararı verilmediği süreçte sondaj alanlarına ulaşmak için açılan yollar, usulüne uygun yapılmayan sondaj çalışmaları nedeniyle mera ve orman alanları bütünlüğünün bozulması, ekosistemin onulmaz biçimde tahribatının yanında sondaj atıkları ve sularının yasal düzenlemeleri yok sayarak su kaynaklarına ve dereciklere deşarj etmeleri sonucu biri hamile olmak üzere 3 adet büyükbaş hayvan ölümüne neden olunmuş ve bütün bu olumsuzluklar dile getirilmiş ve suç duyurularında bulunulmuş olmasına rağmen asıl görevi kontrol etmek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uyarı ve taleplere duyarsız kalarak mal ve can kaybına neden olunmuştur. Ayrıca suç duyurularının bugüne değin sonuçlanmışlığı da yoktur.

Bu gelişmeler yaşanırken bilirkişilerden istenen ek rapor dosyası sunulmuş, önceki kök raporlarındaki gerekçeleri daha da genişleterek açıklama yapan bilirkişiler nihai olarak üstün kamu yararının ekosistemin korunmasından yana olduğunu belirterek son noktayı koymuştur.

"DOĞAMIZI SONUNA KADAR KORUMAK DURUMUNDAYIZ"

20 günlük beklenti sonrası yürütmeyi durdurma kararı beklerken Ordu İdare Mahkemesi talep olmaksızın bu kez ziraat bilirkişisinden yöredeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ile arı yetiştiriciliğinden elde edilecek getirilerin belirlenmesi istekli yeni bir ek rapor daha istemiştir. İstenilen bu ek rapor da dün itibarıyla dosya sunulmuş, veriler sunularak hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin yıllık getiri hesaplaması yapılmış ancak yine satır aralarında da olsa ekosistemin korunması gerekliliği bir kez daha vurgulanmıştır.

Duyarlı doğa savunucuları olarak bazı sorulara yanıt aramanın hakkımız olduğu inancı ile bilirkişi kök ve ek raporlarında doğanın ve ekosistemin parçalanması değil, koruması gerektiği belirtilmesine rağmen yürütme durdurma kararı neden verilmez?

Kamu yararı tespitinin kısa vadeli parasal getiriye endekslenme dayatmasının, sosyolojik uzun vadeli kazanım hesaplamalarının göz ardı edilmesinin sorgulanması gerekmez mi? Her şey vahşi madencilik yoluyla şirketlerin kasasına girecek para mıdır? Yüzyıllardır yörede yaşayan, yöreyi yaşayanların doğal yollardan ekonomiye uzun vadede katkılarının görmezden gelinmesi nedendir? Fatsa'da, Erzincan İliç'te yaşananlardan hiç mi ders alınmaz? Yürütme durdurma kararı verilmesi sürecin olağan dışı nedenlerle uzatılması hem yargılama sistemini zorlamakta ve hem de doğanın geri dönüşümsüz tahribatına yol açmakta olduğu neden görmezden gelinmektedir? Karadeniz'in incisi Ordu'nun geleceği doğasını ve ekosistemini korumaktır. Gelecek nesillerimize bırakacağımız önemli ve tek miras Ordu'nun doğası ve ekosistemidir. Aynı hassasiyeti yönetenlerden ve karar vericilerden beklemek en doğal hakkımızdır. Doğamızı sonuna kadar Anayasamızın 56. maddesinde bize verilen görev doğrultusunda korumak, kollamak durumundayız ve zorundayız."

Kaynak: ANKA
Sivil ToplumKorganGüncelÇevreYaşamYerelOrduDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı Başvurular e-Devlet’ten yapılacak 310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar 35 sene sonra inanamadılar Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
16:33
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:52
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 16:48:06. #.0.2#
SON DAKİKA: ORÇEV, Korgan Yaylası'ndaki maden sondajı için yürütmeyi durdurma kararı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei