Tarihi hazirede Osmanlı kabirlerine yönelik çalışma tamamlandı - Son Dakika
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Tarihi hazirede Osmanlı kabirlerine yönelik çalışma tamamlandı

Tarihi hazirede Osmanlı kabirlerine yönelik çalışma tamamlandı
13.06.2026 11:54  Güncelleme: 11:56
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'teki Örcün Sultan Baba Türbesi ve çevresinde kapsamlı bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Türbe içi ve dışı temizlenirken, Osmanlı mezarlarına bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.

Gölcük'te bulunan Örcün Sultan Baba Türbesi ve çevresinde bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla türbe ve hazire çevresi temizlenerek daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'te bulunan ve vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Örcün Sultan Baba Türbesi'nde kapsamlı bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında türbe ve hazire çevresinde; yabani ot temizliği, ot biçimi ve mıntıka temizliği yapıldı. Kuru dal, yaprak ve bitki atıkları alandan uzaklaştırılarak ziyaret alanları daha temiz ve bakımlı hale getirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda türbe çevresi ziyaretçiler için daha düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu.

Alanın detaylı temizliği yapıldı

Örcün Sultan Baba Türbesi'nin iç ve dış bölümlerinde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Türbe içerisindeki ziyaret alanları, duvarlar ve zeminler titizlikle temizlenirken, türbe dış cephesi ve çevresinde de bakım faaliyetleri yürütüldü. Yapılan çalışmalarla türbenin manevi atmosferine uygun, daha temiz ve düzenli bir görünüm oluşturuldu.

Hazire alanının genel görünümü iyileştirildi

Hazire içerisinde bulunan mezar çevrelerinde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Tırmıklama ve tesviye işlemleriyle mezar çevreleri daha düzenli görünüme kavuşturulurken, ortak kullanım alanlarında da çevre düzenlemeleri yapılarak alanın genel görünümü iyileştirildi. Ayrıca türbe ve hazire alanını çevreleyen demir korkuluklarda bakım, temizlik ve boyama çalışmaları yapıldı.

Osmanlı mezarlarına bilgilendirme tabelaları

Hazire içerisinde Osmanlı dönemine ait tarihi kabirlerin korunması ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bilgilendirme tabelalarının montajı tamamlandı. Yerleştirilen tabelalar sayesinde ziyaretçiler tarihi kabirler hakkında bilgi edinme imkanına kavuşurken, alanın kültürel ve manevi değerinin daha etkin şekilde tanıtılması hedeflendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi hazirede Osmanlı kabirlerine yönelik çalışma tamamlandı - Son Dakika

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