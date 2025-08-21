Ordu Belediyesi'nden Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Medikal Eşya Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ordu Belediyesi'nden Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Medikal Eşya Desteği

Ordu Belediyesi\'nden Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Medikal Eşya Desteği
21.08.2025 16:07  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesinde hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak medikal eşyalar ulaştırıyor. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve diğer medikal malzemeler ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaç duyduğu medikal eşyaları ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında, hasta yatağı, tekerlekli sandalye, solunum cihazı, hasta yürüteci, banyo sandalyesi ve beyaz baston gibi medikal eşyalar talep eden vatandaşlara teslim ediliyor. Başvuru yapan vatandaşların talepleri kısa sürede karşılanırken, hem hastaların yaşam şartları kolaylaşıyor, hem de hasta yakınlarının yükü hafifliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda son olarak Fatsa ve Altınordu ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı ve tekerlekli sandalye verildi.

Hizmetten memnuniyetlerini dile getiren hasta yakınları, "Evlerimizde böyle bir hizmet almamız çok güzel. Bu bizler için hastalarımız için büyük bir kolaylık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Yerel, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu Belediyesi'nden Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Medikal Eşya Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:12:23. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu Belediyesi'nden Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Medikal Eşya Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.