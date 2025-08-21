Ordu Belediyesi\'nden Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Medikal Eşya Desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaç duyduğu medikal eşyaları ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında, hasta yatağı, tekerlekli sandalye, solunum cihazı, hasta yürüteci, banyo sandalyesi ve beyaz baston gibi medikal eşyalar talep eden vatandaşlara teslim ediliyor. Başvuru yapan vatandaşların talepleri kısa sürede karşılanırken, hem hastaların yaşam şartları kolaylaşıyor, hem de hasta yakınlarının yükü hafifliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda son olarak Fatsa ve Altınordu ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı ve tekerlekli sandalye verildi.

Hizmetten memnuniyetlerini dile getiren hasta yakınları, "Evlerimizde böyle bir hizmet almamız çok güzel. Bu bizler için hastalarımız için büyük bir kolaylık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ORDU