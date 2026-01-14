Ordu'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekleri ulaştırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemekleri ile kışlık yakacak ihtiyaçları ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde hijyenik şartlarda hazırlanan günlük 4 çeşit yemek, ekipler tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkılarak vatandaşlara teslim ediliyor. Yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen sürdürülen bu hizmet, şehir merkeziyle sınırlı kalmayıp Ordu'nun en ücra noktalarına kadar ulaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak yemek dağıtımının yanı sıra yakacak sıkıntısı yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Böylece kışın sert geçtiği günlerde hem sofralar boş kalmıyor, hem de sobalar yanmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uzaklık veya konum farkı gözetilmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine eşit hizmet ulaştırılıyor. Kar ve soğuk hava şartlarına rağmen görev yapan ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin dayanışma ve sosyal destek anlayışını sahada birebir hayata geçiriyor. - ORDU