Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Fransa\'da Ordu\'nun Lezzetlerini Tanıttı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 48. Genel Kurul Oturumu için Fransa'ya giden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun yerel çikolatası Kybele ve Büyükşehir Belediyesi Stüdyosunda sıcak camdan üretilen özel eserleri konsey üyelerine hediye etti.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 48. Genel Kurul Oturumu Fransa'da devam ederken Başkan Güler, birebir temaslarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Ordu yöresine özgü lezzetiyle her kesimin beğenisini toplayan Kybele Çikolatası ve camın eşsiz ve göz alıcı eserlere dönüştürüldüğü Ordu Büyükşehir Belediyesi Sıcak Cam Stüdyosunda üretilen özel ürünler Başkan Güler tarafından konsey üyelerine hediye edildi.

Kybele çikolatası ve sıcak camdan üretilen özel ürünlerin serüvenini de üyelere aktaran Başkan Güler Ordu'nun kültür ve değerlerini uluslararası platforma taşıdı.

Kongre üyeleri, Ordu'nun bu özgün hediyelerine büyük ilgi göstererek Başkan Güler'e teşekkür ettiler. - ORDU