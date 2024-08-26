Ordu Büyükşehir Belediyesi Hastanelerde Çorba İkramına Başladı

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Ordu Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde "Afiyet Şifa Olsun" sloganıyla hastanelerde çorba ikramına başladı.

Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi ile Ünye Devlet Hastanesinde yerleştirilen büfeler aracılığıyla sabahın erken saatlerinde hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları Büyükşehir Belediyesinin standına uğrayarak çorba ikramı ile güne başladı.

Vatandaşlar böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Sosyal sorumluluk projelerimiz her geçen gün büyüyor"

Sosyal sorumluluk projelerinin Ordu'da uygulanmaya devam ettiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, "Sosyal sorumluluk projesinin bir ayağını daha hizmete geçirdik. Daha önce üniversitelerimizde, pazar yerlerimizde çorba ikramı yapıyorduk. Yine kütüphanelerimizde, gençlik merkezlerimizde başlatmış olduğumuz bu projenin bir diğerini de hastanelerimiz de yapıyoruz. Ordu Devlet Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerimizde vatandaşlarımıza bir ikram olarak çorba dağıtımı projesini hayata geçirdik. Biliyorsunuz ki ilçelerimizden sabahın erken saatlerinde hastaneye gelen vatandaşlarımız oluyor. Onlar için de bu ikramı sunmuş bulunuyoruz" dedi.

Öte yandan çorba ikramı hafta içi her gün sabah 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - ORDU